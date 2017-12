Przelewy do Banku Pocztowego za 0 zł w ofercie Rkantor.com

Nowa usługa jest też dostępna dla użytkowników kantoru online Poczty Polskiej, który dostarcza Raiffeisen Solutions, spółka prowadząca Rkantor.com. Teraz zarówno wychodzące, jak i przychodzące do Rkantor.com przelewy złotówkowe z Banku Pocztowego będą księgowane na rachunku klienta ekspresowo – nawet w 15 min.; są one też darmowe.

- Współpraca Rkantor.com z Bankiem Pocztowym to część szeroko zakrojonych planów rozwojowych naszego kantoru – mówi Tomasz Mikoda, prezes Raiffeisen Solutions. - Dzięki wprowadzeniu przelewów z Banku Pocztowego jego klienci mogą przelać na swoje konto w Rkantor.com złotówki, które następnie wymienią po najlepszym kursie na jedną z 19 walut z oferty Rkantor.com. Później mają pełną dowolność – 8 walut mogą za darmo wypłacić w oddziale Raiffeisen Polbank w całej Polsce; mogą też zlecić przelew walutowy na konto bankowe w Polsce i za granicą – posdumowuje Tomasz Mikoda.

Wprowadzenie darmowych przelewów złotówkowych do Banku Pocztowego to też ułatwienie dla klientów kantoru online Poczty Polskiej – po wymianie waluty na złotówki będą mogli oni ekspresowo zasilić swoje konto złotówkowe w Banku Pocztowym.

Jak to możliwe, że Rkantor.com ma darmowe natychmiastowe przelewy?

Darmowe natychmiastowe przelewy są dostępne dla 14 banków współpracujących z Rkantor.com (w tym Banku Pocztowego). Bank współpracujący to taki, w którym Rkantor.com ma założony własny rachunek. Jeśli klient przesyła złotówki ze współpracującego Banku Pocztowego na rachunek Rkantor.com w tym samym Banku Pocztowym, nie wychodzą one poza ten bank i można je zaksięgować w Rkantor.com ekspresowo – nawet w 15 min. To szybciej niż przelew Sorbnet! Przelewy z Rkantor.com do banków współpracujących są też darmowe.

Dodatkową korzyścią dla klienta jest to, że natychmiastowe przelewy z Rkantor.com można zlecać do godz. 18:30, a zostaną one zaksięgowane na rachunku klienta jeszcze tego samego dnia – nie trzeba martwić się o sesje Elixir!

O Rkantor.com:

Rkantor.com to prężnie rozwijająca się platforma do wymiany walut i przelewów, której właścicielem jest Raiffeisen Solutions (Regon: 147328940) – spółka Raiffeisen Polbank. Rkantor.com ma status krajowej instytucji płatniczej, co oznacza, że jest nadzorowany przez KNF. Klienci Rkantor.com za darmo korzystają z kont w 19 walutach i kantoru do wymiany walut w opcji natychmiastowej i z odroczoną wpłatą. W ofercie poza darmowymi, natychmiastowymi przelewami do 14 banków są przelewy zagraniczne do 245 państw w stałych stawkach, niezależnych od wysokości przesyłanej kwoty (od 1 euro do max. 15 zł). Z Rkantor.com można też za darmo wypłacać gotówkę w 8 walutach w oddziałach Raiffeisen Polbank.