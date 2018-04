Rkantor.com najszybszym kantorem internetowym w rankingu Forbes

Jak zwrócili uwagę dziennikarze Forbesa, czasy kiedy cena oferowanych online produktów miała decydujące znaczenie, już dawno minęły. Teraz jest ona jednym z czynników, które bierzemy pod uwagę podczas zakupów w internecie. Zarówno klient indywidualny, jak i firma, chcą, aby czas oczekiwania na transfer wymienionych w kantorze środków był jak najkrótszy. Chodzi przecież o Twoje pieniądze – nie możesz pozwolić sobie na dyskomfort związany z pytaniem „gdzie one są”. Zlecałeś kiedyś przelew i czekałeś na pieniądze dwa dni? A może zdarzyło Ci się otrzymać pieniądze później niż oczekiwałeś? Zatem dobrze wiesz, o czym mowa.

Magazyn Forbes wziął pod lupę 6 serwisów do wymiany walut online ze statusem Krajowej Instytucji Płatniczej – oznacza to, że są one nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlegają Ustawie o usługach płatniczych.

Wyniki rankingu szybkości transakcji Forbes

CZAS TRANSAKCJI ŚREDNIO PONIŻEJ 10 MIN.

Rkantor.com

CZAS TRANSAKCJI ŚREDNIO PONIŻEJ 1 GODZINY

Trejdoo Walutomat Internetowykantor

CZAS TRANSAKCJI ŚREDNIO POWYŻEJ 1 GODZINY

Cinkciarz FritzExchange

Ranking szybkości transakcji Forbes – metodologia

Głównym kryterium wyboru próby badawczej było bezpieczeństwo. Wzięto pod uwagę:

6 największych serwisów internetowych do wymiany walut ze statusem Krajowej Instytucji Płatniczej nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego: Cinkciarz.pl, Internetowykantor.pl, Trejdoo.com, Rkantor.com, FritzExchange.pl, Walutomat.pl

5 największych pod względem liczby klientów polskich banków, które mają w ofercie produkt określany jako „kantor” lub „kantor internetowy: PKO BP, ING Bank Śląski, BZ WBK, mBank, Alior Bank. Źródło informacji: raport Bankier.pl „Polska bankowość w liczbach III kw. 2017”.

Procedura badania:

Przez trzy dni powtarzano następującą sekwencję operacji:

Godz. 10:00

Przelew 220 zł do kantoru. Zakup 50 euro w kantorze. Przelew 50 euro z kantoru do banku.

Pomiar łącznego czasu oczekiwania na środki od punktu 1 do punktu 3.

Godz. 14:00.

Przelew 50 euro z banku do kantoru. Sprzedaż 50 euro za złotówki w kantorze. Przelew w złotówkach na konto w banku.

Pomiar łącznego czasu oczekiwania na środki od punktu 1 do punktu 3.

Godz. 18:00

Przelew 220 zł do kantoru. Zakup 50 euro w kantorze. Przelew 50 euro z kantoru do banku.

Pomiar łącznego czasu oczekiwania na środki od punktu 1 do punktu 3.

Do jakich banków możesz zlecić błyskawiczne przelewy za 0 zł z Rkantor.com?

mBank

ING Bank Śląski

Credit Agricole

Raiffeisen Polbank

Idea Bank

T-Mobile Usługi Bankowe

Alior Bank

BGŻ BNP Paribas

Millenium

PKO BP

Pekao S.A.

Bank Zachodni WBK

Lion’s Bank

Bank Pocztowy

BS w Zatorze

Online liczy się szybkość, nie tylko cena – także w branży finansowej

– Pod warunkiem zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa (które wiąże się m.in. ze statusem Krajowej Instytucji Płatniczej), w przypadku usług finansowych online bardzo ważne są pozytywne doświadczenia klienta – mówi Tomasz Orczykowski, Head of Marketing Rkantor.com, który od od ponad 10 lat buduje pozytywne doświadczenia klientów w branży e-commerce. – Nasz kantor to „customer experience” tworzy nie tylko dzięki przyjaznemu panelowi klienta i najlepszej obsłudze, lecz także szybkości transakcji. W branży e-commerce ważnym trendem na 2018 rok jest dostawa tego samego dnia – tzw. „same day delivery”. W Rkantor.com chcemy, żeby było to co najmniej „same minute delivery” – nasi klienci chcą mieć swoje pieniądze natychmiast, aby swobodnie nimi dysponować. Jeśli mamy do wyboru zlecenie 3 przelewów dziennie (ze względu na ograniczenia sesji Elixir w banku) oraz kilkudziesięciu przelewów dziennie, to wybieramy większą swobodę (która w tym przypadku jest równoznaczna z szybkością) – dodaje Tomasz Orczykowski.

W sondażu Gemiusa „E-commerce w Polsce” 49% badanych klientów sklepów internetowych odpowiedziało, że robienia zakupów w sieci motywuje ich szybkość.

