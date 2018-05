Nowa usługa Rkantor.com we współpracy z KIR

Nowa usługa dostępna jest w systemie PayByNet Krajowej Izby Rozliczeniowej. Poza automatycznym uzupełnieniem danych odbiorcy jest jeszcze inna duża zaleta tego rozwiązania. W odróżnieniu od rozwiązań typu pay-by-link, stosowanych często w sklepach internetowych, w systemie PayByNet jako nadawca przelewu widnieje nie firma pośrednicząca, tylko właściciel rachunku bankowego – w tym przypadku klient Rkantor.com. Nie ma obaw o to, że pieniądze przechodzą przez firmę pośredniczącą – są księgowane bezpośrednio z rachunku klienta na rachunek w Rkantor.com.

Jak wynika z danych KIR, liczba zlecanych w Polsce przelewów w złotówkach ciągle rośnie, dobrym przykładem są tu przelewy w systemie Elixir – w IV kwartale 2017 roku zlecono ich 465,5 bln. Jak raportuje NBP, w tym okresie dziennie rozliczono 7,5 mln zleceń w systemie Elixir – o 10% więcej niż w III kwartale 2017 roku.

Błyskawiczny przelew w systemie PayByNet w Rkantor.com

Rkantor.com ma swoje rachunki w największych polskich bankach, dlatego przelewy przychodzące z tych instytycji są księgowane w Portfelu Rkantor.com błyskawicznie – nawet w 10 minut. Dzięki temu klient kantoru nie jest uzależniony od godzin księgowania przelewów w systemie Elixir. Błyskawiczny czas księgowania przelewów przychodzących do Rkantor.com w systemie PayByNet dotyczy następujących banków:

Alior Bank

BGŻ BNP Paribas

Getin Bank

Noble Bank

Idea Bank

Bank Millenium

Bank PKO

Bank Pekao S.A.

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

Jak działa e-przelew w PLN w Rkantor.com?

To łatwe: po zalogowaniu do Portfela Rkantor.com klient wybiera opcję „Wpłata e-przelewem (PLN)”, wybiera jeden z 15 banków, wpisuje kwotę i zatwierdza przelew w systemie swojej bankowości online.

Rkantor.com wdrożył najwyższe standardy e-commerce

Poza opisanym tu już łatwym systemem do zasilenia Portfela, Rkantor.com stawia też na szybkość transakcji – zarówno dla wymiany walut, jak i przelewów wychodzących i przychodzących. Potwierdził to niezależny ranking szybkości transakcji magazynu Forbes – Rkantor.com zajął w nim 1. miejsce i zdeklasował wszystkie działające w Polsce kantory online ze statusem Krajowej Instytucji Płatniczej. W badaniu dziennikarze mierzyli łączny czas zasilenia rachunku w kantorze, wymiany walut oraz przelewu wychodzącego z kantoru na konto w banku. W Rkantor.com wszystkie te operacje zajmowały średnio mniej niż 10 minut!

Rkantor.com to prężnie rozwijająca się platforma do wymiany walut i przelewów, której właścicielem jest Raiffeisen Solutions (Regon: 147328940) – spółka Raiffeisen Polbank. Rkantor.com ma status krajowej instytucji płatniczej, co oznacza, że jest nadzorowany przez KNF. Klienci Rkantor.com za darmo korzystają z kont w 19 walutach i kantoru do wymiany walut w opcji natychmiastowej i z odroczoną wpłatą. W ofercie poza darmowymi, natychmiastowymi przelewami do 15 banków są przelewy zagraniczne do 245 państw w stałych stawkach, niezależnych od wysokości przesyłanej kwoty (od 1 euro do 15 zł w opcji SHA). Z Rkantor.com można też za darmo wypłacać gotówkę w 8 walutach w oddziałach Raiffeisen Polbank.