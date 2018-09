Rkantor.com: nowe funkcje w przelewach walutowych

W Rkantor.com można zlecać przelewy w 19 walutach (w tym m.in. NOK, SEK, RUB) do ponad 240 państw na świecie. Nowe funkcje w panelu klienta dotyczą:

przyspieszenia czasu realizacji przelewów (stąd dostępna w panelu opcja „Express”),

uniknięcia opłat banków pośredniczących (opcja OUR w panelu klienta).

Przelew ekspresowy za granicę w Rkantor.com

– Nowe funkcje wprowadziliśmy w odpowiedzi na zgłaszane przez klientów potrzeby – mówi Przemysław Jas, Kierownik Biura Obsługi Klienta Rkantor.com. – Wielu z nich pytało o możliwość zlecenia przelewu ekspresowego za granicę bezpośrednio z poziomu panelu użytkownika. Dodatkową zaletą jest to, że jeśli klient zleci przelew Express do godz. 12:00, to pieniądze zostaną zaksięgowane u odbiorcy tego samego dnia – dodaje Przemysław Jas.

Teraz możesz uniknąć prowizji banków pośredniczących

Wystarczy, że w panelu klienta wybierzesz opcję OUR, która gwarantuje, że na konto odbiorcy dotrze dokładnie taka sama kwota, jaką wysyłasz. – W tym przypadku ryzyko związane z prowizjami naliczanymi przez banki pośredniczące Rkantor.com bierze na siebie – mówi Piotr Konarski, kierownik działu sprzedaży Rkantor.com. – Nawet jeśli prowizje banków pośredniczących są wyższe niż opłata pobierana w momencie zlecania przelewu, nie obciążamy nią klienta. To przydatna funkcja dla firm, które zlecają przelewy np. do Chin i chcą, aby do kontrahenta dotarła dokładnie taka kwota, jaka widnieje na fakturze – dodaje Piotr Konarski.

Przelew ekspresowy bez dodatkowych opłat banków pośredniczących? Ty wybierasz!

Dostępne w panelu klienta Rkantor.com opcje można łączyć, na przykład wybrać przelew:

Express OUR – realizowany w ciągu tego samego lub następnego dnia roboczego, z gwarancją dostarczenia całej przesyłanej kwoty (bez prowizji banków pośredniczących),

Express SHA – realizowany w ciągu tego samego lub następnego dnia roboczego; w tym przypadku opłaty są dzielone między nadawcę i odbiorcę,

Standardowy OUR – realizowany w ciągu dwóch dni roboczych, z gwarancją dostarczenia całej przesyłanej kwoty.

Standardowe przelewy zagraniczne nadal w ofercie

Czas realizacji przelewów standardowych (SHA) to max. dwa dni robocze, a ich koszty są dzielone między nadawcę i odbiorcę, dlatego należy liczyć się z możliwością wystąpienia prowizji banków pośredniczących. Dotyczy to zarówno przelewów zagranicznych, jak i krajowych (w tym ostatnim przypadku mówimy o przelewach na konta banków, w których Rkantor.com nie ma rachunków).

Darmowe przelewy walutowe do 15 największych polskich banków

W Rkantor.com można też zlecać natychmiastowe przelewy w PLN, EUR, USD, CHF, GBP do 15 największych polskich banków, w których kantor ma rachunki. Są one darmowe i księgowane błyskawicznie. Potwierdził to ranking szybkości transakcji w kantorach internetowych magazynu Forbes – średni czas przelewu z takiego banku do Rkantor.com, wymiany walut w kantorze i przelewu zwrotnego na konto wyniósł mniej niż 10 minut!

Rkantor.com to prężnie rozwijająca się platforma do wymiany walut i przelewów, której właścicielem jest Raiffeisen Solutions (Regon: 147328940) – spółka Raiffeisen Polbank. Rkantor.com ma status krajowej instytucji płatniczej, co oznacza, że jest nadzorowany przez KNF. Klienci Rkantor.com za darmo korzystają z kont w 19 walutach i kantoru do wymiany walut w opcji natychmiastowej i z odroczoną wpłatą. W ofercie poza darmowymi, natychmiastowymi przelewami do 15 banków są przelewy zagraniczne do 245 państw w stałych stawkach, niezależnych od wysokości przesyłanej kwoty (od 1 euro do 15 zł w opcji SHA). Z Rkantor.com można też za darmo wypłacać gotówkę w 8 walutach w oddziałach Raiffeisen Polbank.