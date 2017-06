Oszczędzaj z Rkantor.com i Exim Tours

- Na polskim rynku działa ponad 60 kantorów internetowych, więc pozornie mieliśmy bardzo duży wybór – mówi Sławomir Szulc, Prezes Zarządu Exim Tours. – Rkantor.com przekonał nas do siebie przede wszystkim poziomem bezpieczeństwa transakcji, ich szybkością oraz szerokim wachlarzem usług, które obejmują nie tylko wymianę walut, lecz także przelewy i wypłatę gotówki – wyjaśnia Sławomir Szulc.

Oszczędzaj na wymianie, nie na wakacjach

- radzi swoim klientom Exim Tours. Przykład: chcesz kupić 1000 euro na wakacyjny wyjazd. Dla kursu kupna tej waluty z 12 czerwca 2017, z godz. 9:48, w Rkantor.com oszczędzasz 85 zł w porównaniu do kwoty, którą zapłaciłbyś w Alior Banku. Te 85 zł możesz wydać na… sam najlepiej wiesz na co J

W Rkantor.com możesz wymieniać ponad 170 par walutowych po najlepszym kursie na rynku. Co ważne, do korzystania z serwisu nie trzeba zakładać dodatkowego konta w banku – cała rejestracja jest bezpłatna, odbywa się przez internet i trwa kilka minut. Dodatkową zaletą są punkty promocyjne, które umożliwiają wymianę walut za 0 zł – bez spreadu. Każdy użytkownik w momencie aktywacji konta w serwisie dostaje 1000 pkt, za co może wymienić 1000 jednostek waluty za darmo. Sama wymiana w serwisie trwa sekundy – wystarczy tylko kilka kliknięć.

Przesyłaj walutę do 245 miejsc na świecie

Nieważne, czy chcesz zapłacić za nocleg w Hiszpanii czy na Wyspach Tokelau – z Rkantor.com zlecisz przelew nawet do najbardziej egzotycznych miejsc na świecie. W ofercie jest 19 walut, a stawki za przelewy są stałe i niezależne od wysokości przesyłanej kwoty – od 1 euro do max. 15 zł!

Przelewy w złotówkach z Rkantor.com do wszystkich polskich i zagranicznych banków są darmowe, tak samo jak przelewy walutowe do 14. największych polskich banków. Przelewy do 14. wspomnianych już banków są księgowane błyskawicznie – nawet w 15 min.!

Wypłacaj gotówkę na terenie całej Polski

Rkantor.com to kantor dla wszystkich turystów – także tych, którzy wyjeżdżają na wakacje last minute i potrzebują natychmiast wypłacić gotówkę. W panelu klienta Rkantor.com darmową wypłatę w oddziale Raiffeisen Polbank zlecisz w ciągu kilku minut, a złotówki, euro i dolary wypłacisz od razu, jeśli złożysz tę dyspozycję do 15:30 w dniu roboczym.

Usługa bezpłatnej wypłaty w oddziale Raiffeisen Polbank:

dotyczy 8 najpopularniejszych walut: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, DKK, NOK, SEK.

aby z niej skorzystać nie trzeba zakładać konta w Raiffeisen Polbank.

Dodatkowo klienci Rkantor.com mogą też wypłacić złotówki i euro w jednym z 6500 bankomatów sieci Euronet w całej Polsce (koszt to 5 PLN za wypłatę złotówek i 2,5 euro za wypłatę euro).

Rkantor.com i Exim Tours wybierają bezpieczeństwo

Właścicielem Rkantor.com jest Raiffeisen Polbank, ten kantor internetowy ma też status krajowej instytucji płatniczej (KIP), co wiąże się z nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Taki status ma tylko 7 z ponad 60 działających na polskim rynku kantorów online. Warto pamiętać, że tylko kantor ze statusem KIP może oferować swoim klientom przelewy, jest też zobowiązany do regularnego raportowania do Komisji Nadzoru Finansowego.

Exim S.A. jest członkiem grupy DER Touristik, co także oznacza stabilność i wsparcie międzynarodowego kapitału. Exim S.A. sam posiada wszystkie potrzebne do prowadzenia działalności gwarancje, jest też członkiem Polskiej Izby Turystyki oraz Polskiego Związku Organizatorów Turystyki.

- Cieszymy się, że możemy dostarczać nasze rozwiązanie dla biura podróży z tak dużym doświadczeniem – mówi Piotr Konarski, Kierownik Działu Sprzedaży Rkantor.com. – 14 lat działalności na rynku pozwoliło wypracować dużą bazę klientów, którzy oczekują wysokiej jakości świadczonych na ich rzecz usług. Nasza platforma zapewnia najwyższe standardy w zakresie wymiany walut i przelewów, zadowoli więc nawet najbardziej wymagających turystów – dodaje Piotr Konarski.