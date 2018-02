Twórcy Rkantor.com dostarczyli kantor online dla Banku Spółdzielczego w Zatorze

Z Kantoru Online Banku Spółdzielczego w Zatorze można skorzystać logując się na tej stronie lub klikając w baner na stronie głównej banku. Rejestracja jest darmowa, a z kantoru mogą skorzystać wszyscy klienci banku – zarówno indywidualni, jak i firmowi. Mają oni dostęp do pełnej oferty, z której korzystają klienci Rkantor.com, m.in.:

19 darmowych kont walutowych , poza EUR, USD, GBP,CHF dostępne są też konta w walutach egzotycznych, m.in. SEK, NOK, RUB, JPY, CZK,





darmowych , poza EUR, USD, GBP,CHF dostępne są też konta w walutach egzotycznych, m.in. SEK, NOK, RUB, JPY, CZK, wymiana walut 0% prowizji w kantorze internetowym – dostępna zarówno dla usługi wymiany natychmiastowej, jak i z odroczoną wpłatą,





w kantorze internetowym – dostępna zarówno dla usługi wymiany natychmiastowej, jak i z odroczoną wpłatą, darmowe przelewy walutowe i w PLN księgowane w 15 min. do 15 największych polskich banków,





do 15 największych polskich banków, przelewy zagraniczne do 245 państw w stałych stawkach od 1 euro do max. 15 zł,





w stałych stawkach od 1 euro do max. 15 zł, wypłata waluty w gotówce za 0 zł,





za 0 zł, szereg darmowych usług ułatwiających wymianę walut, m.in. darmowy alert kursowy, zlecenie oczekujące i zabezpieczające.

- Rkantor.com szturmem zdobywa rynek - mówi Tomasz Mikoda, prezes Raiffeisen Solutions, spółki prowadzącej Rkantor.com. To dopiero początek listy podmiotów, które chcą skorzystać z naszego rozwiązania white label, dostępnego od 2017 roku. Cieszymy się, że jest wśród nich Bank Spółdzielczy w Zatorze. Jako Krajowa Instytucja Płatnicza nadzorowana przez KNF bardzo starannie dobieramy partnerów do współpracy – nasz kantor online to unikatowe rozwiązania z branży fin-tech, dzięki którym możliwa jest błyskawiczna wymiana walut i wysyłka środków do dowolnego miejsca na świecie przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa. To odpowiedź na potrzeby klienta XXI wieku, który chce zlecać transakcje w czasie rzeczywistym i mieć dostęp do swojego konta w dowolnym miejscu na świecie – z poziomu telefonu komórkowego – mówi Tomasz Mikoda.

Liczba zadowolonych Klientów Banku Spółdzielczego w Zatorze dynamicznie rośnie – mówi Katarzyna Lalik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze. - Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta była jak najbardziej elastyczna, nowoczesna i dopasowana do potrzeb naszych obecnych i potencjalnych klientów. Kantor online to ciekawe jej uzupełnienie. To rozwiązanie będzie na pewno dodatkowym atutem przy zakładaniu konta w naszym banku, który jest stabilną polską firmą z tradycjami, wdrażającą wszelkie nowości dostępne na rynku bankowym. Konto w kantorze online można zasilić błyskawicznym, darmowym przelewem z Banku Spółdzielczego w Zatorze w złotówkach, euro i dolarze. Uruchomienie usługi wymiany aż 19 walut przez internet to kolejny krok w stronę zapewnienia naszym klientom najszybszych i najnowocześniejszych usług finansowych – podsumowuje Katarzyna Lalik.

Coraz większe zapotrzebowanie podmiotów biznesowych na usługę wymiany walut online wiąże się m.in. ze wzrostem zatrudnienia i wynagrodzeń imigrantów w Polsce. Według danych NBP tylko w III kwartale 2017 roku wynagrodzenia zatrudnionych krótkookresowo w Polsce cudzoziemców wyniosły 5,7 mld złotych – to wzrost o prawie 46% w porównaniu do tego samego okresu w 2016 roku. W III kwartale 2017 imigranci wysłali za granicę 3,5 mld zł – do przewalutowania takiej kwoty potrzebne było narzędzie, a kantor internetowy, do korzystania z którego nie trzeba zakładać konta w banku (Rkantor.com) wydaje się idealnym rozwiązaniem dla tej grupy odbiorców.

Zdjęcie 1. Widok strony logowania do Kantoru Online Banku Spółdzielczego w Zatorze.

Zdjęcie 2. Widok panelu klienta po zalogowaniu do Kantoru Online Banku Spółdzielczego w Zatorze.

Zdjęcie 3. Widok Menu po zalogowaniu do Kantoru Online Banku Spółdzielczego w Zatorze.

Raiffeisen Solutions Sp. z o.o. – spółka, której 100% właścicielem jest Raiffeisen Polbank, założona w 2014 roku. Raiffeisen Solutions prowadzi kantor internetowy Rkantor.com, który umożliwia wymianę walut online po najkorzystniejszych kursach, przelewy krajowe i zagraniczne oraz wypłatę gotówki w oddziałach Raiffeisen Polbank. Rkantor.com to pierwszy na polskim rynku kantor internetowy z kapitałem bankowym, do korzystania z którego nie trzeba zakładać konta w żadnym banku. W 2017 roku Raiffeisen Solutions wprowadziło nową usługę dla klientów biznesowych – usługę white label.

